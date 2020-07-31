Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 28 млн

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 28 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 28,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 303 тыс. исследований.
О том, что число проведенных в стране тестов превысило 27 млн, Роспотребнадзор сообщил 27 июля.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 257 813 челове