Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 28 млн

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 28 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 28,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 303 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов превысило 27 млн, Роспотребнадзор сообщил 27 июля.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 257 813 челове