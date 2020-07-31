В России за месяц выявили на 20,6% меньше случаев заражения коронавирусом, чем в июне

Таким образом, число выявленных случаев оказалось на 20,6% меньше, чем в прошлом месяце. В июне оно было меньше майского показателя примерно на 19%.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в июле сообщил о 192 132 новых случаях заражения против 242 006 в июне, следует из подсчетов ТАСС.

Среднесуточный прирост количества инфицированных в стране в июле составил 0,84% против 1,57% в предыдущем месяце. Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за две предшествующие недели, сократилась с примерно 70 случаев на 100 тыс. жителей до 55, следует из подсчетов ТАСС.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение, за месяц сократилось почти на 17%, до 187 608 (22,3% всех заразившихся).

Число заразившихся в Москве

Федеральный оперативный штаб в июле также сообщил о 19 761 новом случае заражения в Москве. Это примерно в два раза меньше, чем за июнь.

В июне штаб сообщал о 40 807 инфицированных. Таким образом, сокращение составило 51,6%.

Выздоровел в столице 28 771 человек. Это заметно меньше, чем в июне, когда оперативный штаб сообщал о 70 218 вылечившихся за месяц. Доля выздоровевших в Москве увеличилась с 67,9% до 74,2%.

В июле штаб сообщил о 664 смертях из-за коронавируса в городе против 1 319 в июне. Условный уровень летальности коронавирусной инфекции (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) по состоянию на 31 июля составил 1,85% против 1,71% месяцем ранее.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение, за месяц сократилось почти на 14,4%, до 57 731. Это соответствует показателям начала мая.

Количество летальных исходов

Оперштаб в июле сообщил о 4 643 летальных исходах в стране против 4 627 в июне.

Условный уровень летальности коронавирусной инфекции (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) по состоянию на 31 июля составил 1,66% против 1,44% месяцем ранее.

В июне штаб сообщал в среднем о 154 смертях в сутки, в июле этот показатель оказался чуть ниже 150.

Данные штаба не являются окончательными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.

Выздоровели за этот период чуть меньше людей, чем за предыдущий, - 225 760 против 240 767. Доля уже вылечившихся россиян возросла с 63,7% до 76%.