Праздничная молитва в Курбан-байрам прошла в Московской соборной мечети без прихожан

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Праздничная молитва в праздник Курбан-байрам состоялась в Московской соборной мечети в пятницу, в связи с предпринятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции предосторожностями в ней принимали участие только представители духовенства. Трансляцию богослужения вел телеканал "Россия 1".

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов во время проповеди отметил, что нехватка мечетей представляет проблему для мусульман России. "Сегодня огромной болью мусульман России является острая нехватка мечетей - мест, в которых проповедуется единобожие, братство людей, искренность перед Богом, закладываются патриотические чувства и любовь к отечеству", - сказал он.

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2020 году, согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, праздничная молитва проходит 31 июля.