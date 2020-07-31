Мишустин поручил доложить о готовности школ к началу учебного года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер Михаил Мишустин поручил до 28 августа подготовить итоговую информацию о готовности российских школ к началу нового учебного года. Об этом говорится на сайте правительства в пятницу.

"Минпросвещения России, МЧС России и Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить информацию о готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации (в разрезе субъектов Российской Федерации). Срок предоставления промежуточной информации - 20 августа 2020 года, итоговой - 28 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее Мишустин сообщал, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно. Он выражал надежду, что в новом учебном году получится минимизировать вынужденный дистанционный формат обучения. Также он сообщил, что 1,5 млн учеников в этом году пойдут в первый класс.