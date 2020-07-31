Лидеры ковидного антирейтинга почти не меняются. Мексика поднялась в топ по числу смертей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа продолжает быстро распространяться в странах Северной и Южной Америки, наиболее высокая заболеваемость сохраняется в США и Бразилии, которые лидируют в мире по общему числу случаев заражения и количеству летальных исходов.

В Бразилии за сутки зарегистрировали более 57,8 тыс. инфицированных - это третий максимум с начала эпидемии, общее число случаев заражения превысило 2,61 млн. Уже девять недель смертность в крупнейшей стране Южной Америке держится на уровне выше 1 тыс. летальных исходов в сутки, всего от инфекции умерли более 91,2 тыс. человек.

В США за сутки было выявлено более 70,7 тыс. случаев заражения - это пятый по величине показатель за все время пандемии. Всплеск заболеваемости, в полтора - два раза превышающий пиковые значения апреля, наблюдается в США с начала июля, общее количество инфицированных уже превысило 4,47 млн человек. Смертность в последние две недели держится на уровне выше 1 тыс. летальных исходов в сутки, всего умерли более 151,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Продолжается вспышка инфекции во Вьетнаме, власти которого спешно восстанавливают жесткие карантинные меры в Дананге и Ханое. Новый рекордный прирост числа заражений зарегистрирован в столице Японии, а в столице Филиппин до середины августа продлен общий карантин.

В Индии, которая является главным очагом коронавируса в Азии, был установлен самый высокий суточный показатель новых инфицированных. Иран, где заболевших уже более 300 тысяч, обогнал Великобританию и вышел на девятое место в списке стран, наиболее затронутых коронавирусом.

Максимальный прирост новых заразившихся был зафиксирован за минувшие сутки в Колумбии, которая по общему количеству инфицированных вышла на 11-е место в мире, обогнав сразу Пакистан и Испанию. Мексика по числу летальных исходов поднялась на третье место в мире, обойдя Великобританию.

Второй по величине показатель - более 7,7 тыс. случаев заражения за сутки - зарегистрирован в Мексике, общее число инфицированных в стране превысило 416,1 тыс. человек. Мексика занимает уже шестое место в мире вслед за ЮАР (более 471 тыс. инфицированных). По количеству умерших из-за коронавируса - 46 тыс. человек - страна вышла на третье место, обогнав Великобританию (45,9 тыс.).

Скачок заболеваемости зафиксирован в Перу: за сутки там выявили более 6,8 тыс. инфицированных. По общему числу случаев заражения - более 407,7 тыс. - Перу занимает седьмую позицию в мире, значительно опережая Чили (свыше 352 тыс.). По количеству летальных исходов - более 19 тыс. - она находится на девятом месте, заметно отставая от Испании (28,4 тыс. умерших).

Рекордные показатели заболеваемости - почти 10 тыс. случаев заражения в сутки - и смертности - 356 летальных исходов - зарегистрированы в Колумбии. По общему количеству инфицированных - более 286 тыс. человек - южноамериканская страна поднялась за последние сутки на 11-ю строчку, обойдя Пакистан (тыс.) и Испанию (282,6 тыс.). По числу умерших - свыше 9,8 тыс. - Колумбия находится в середине второго десятка стран с наибольшим количеством летальных исходов.

Рекордный 701 случай заражения за сутки выявлен в Венесуэле, общее количество инфицированных за время пандемии приблизилось в этой стране к 18 тыс. человек. По этому показателю Венесуэла заметно уступает таким странам региона, как Аргентина (более 173 тыс. инфицированных, 20-е место в мире), Эквадор (около 85 тыс.), Боливия (свыше 75 тыс.) и Панама (более 62 тыс.).

Ситуация в Азии

В Индии второй день подряд фиксируется максимальный суточный прирост - теперь он поднялся до примерно 55 тыс. новых случаев в сутки. Заболеваемость в этой стране непрерывно растет с начала июня, а в последнюю неделю стабильно держится на уровне более 45 тыс. заразившихся в сутки. По общему количеству инфицированных - более 1,63 млн человек - Индия занимает третье место в мире, вдвое опережая Россию (около 840 тыс.).

По числу летальных исходов - свыше 35,7 тыс. - Индия вышла на пятое место в мире, обогнав Италию (35,1 тыс. умерших), при этом инфицированных в европейской стране в шесть с лишним раз меньше (246,7 тыс. человек, 15-е место в мире).

В Иране, переживающем вторую волну распространения коронавируса, общее количество инфицированных превысило 301,5 тыс. человек. Таким образом, Иран обогнал Великобританию (301,4 тыс.) и вышел на девятое место в мире. По количеству умерших из-за коронавируса - более 16,5 тыс. - Иран находится на десятом месте, опережая Россию (более 13,9 тыс.).

В целом регион Южной и Передней Азии остается вторым по величине эпицентром вспышки коронавируса на планете. Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Пакистане (более 277,4 тыс. случаев заражения, 13-е место в мире), Саудовской Аравии (272,6 тыс., 14-е место) и Бангладеш (232,2 тыс., 16-е место). Несколько снизилась заболеваемость в Турции (229 тыс. инфицированных, 17-я позиция в мире). На 21-м месте в мире находится Ирак, который по числу случаев заражения (118,3 тыс.) обогнал Канаду (115,8 тыс.).

В Восточной Азии

Сразу 45 новых случаев заражения коронавирусом менее чем за сутки выявлены в Дананге, третьем по величине городе Вьетнама, где в конце минувшей недели произошла вспышка инфекции. Для Вьетнама это рекордный показатель, до этого на протяжении более чем трех месяцев внутри страны не было ни одного случая заражения.

Чтобы помешать распространению инфекции, вьетнамские власти спешно изолировали Дананг, полностью прекратив транспортное сообщение с ним. Из-за вспышки инфекции в крупных городах Вьетнама введен запрет на проведение всех массовых мероприятий с участием более 30 человек, закрыты бары, ночные клубы и иные развлекательные заведения. Одновременно в общественных местах введено обязательное ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

Усиленные меры контроля за всеми, побывавшими в последнее время в Дананге и соседних провинциях, предприняты после того, как в Ханое и крупнейшем мегаполисе Хошимине выявлены по двое инфицированных, незадолго до того посетивших Дананг. Всего с января текущего года в стране зарегистрировано 509 случаев заражения.

В пятницу стало также известно, что во Вьетнаме зарегистрирован первый за время пандемии случай смерти из-за коронавируса. По сообщению Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением коронавируса, умер мужчина в возрасте 70 лет, который проживал в городе Хойан неподалеку от Дананга.

На Филиппинах также фиксируется распространение инфекции. Президент страны Родриго Дутерте продлил общий карантин в Маниле до 15 августа на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом в столице. На режим общей изоляции переводятся еще 12 городов, в дополнение к прежним санитарным требованиям добавляется ношение защитного экрана поверх лицевой маски.

Решение о продлении общего карантина в Маниле было принято после того, как в столице зафиксировали рекордный прирост числа заражений - почти 4 тыс. случаев за сутки. Общее количество инфицированных на Филиппинах приблизилось к 90 тыс. человек - это второе место в Юго-Восточной Азии после Индонезии, где насчитывается свыше 104 тыс. случаев заражения.

Новый максимальный прирост числа заражений - 463 случая за сутки - зарегистрирован в столице Японии. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован накануне - тогда за сутки в Токио выявили 367 инфицированных.

Столичные власти призвали горожан воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также по мере возможности не выходить из дома в вечернее время суток. В то же время правительство Японии считает, что вновь вводить в стране режим чрезвычайной ситуации пока нет необходимости. Японские власти не расценивают пока рост заболеваемости как вторую волну распространения коронавируса в стране.

По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 35,5 тыс. Число летальных исходов составляет 1 020.