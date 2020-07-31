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Форум "Дни лидеров муниципального управления" проведут в Великом Новгороде осенью

Подготовка к мероприятию стартовала в онлайн-формате

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Второй форум "Дни лидеров муниципального управления", на котором мэры определят общие для малых городов проблемы и разработают пути их решения, пройдет в Великом Новгороде в сентябре этого года. Подготовка к мероприятию стартовала в онлайн-формате, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходила в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни" в сентябре прошлого года. Тогда предложения для развития экономики, улучшения инфраструктуры и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в малых городах совместно сформировали более 100 руководителей городов России. Форум проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив, РАНХиГС и правительства Новгородской области.

"Этот форум традиционно уже теперь пройдет в Великом Новгороде в сентябре месяце. Во-первых, из-за пандемии, во-вторых из-за того, что теперь мы с вами понимаем, так гораздо удобнее, мероприятия по подготовке вопросов и тематик, которые хотим обсудить, мы с вами проведем в онлайн-формате", - сказал Никитин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, проведение форума и презентация выработанных участниками решений запланирована на 25 сентября. Частично это встреча пройдет в формате онлайн.

"Президент подписал новый указ о национальных целях, в рамках этого указа корректируются национальные проекты и здесь собрались люди, которые эти национальные проекты руками реализовывают: люди, которые строят школы, строят детские сады, спортивные сооружения, ремонтируют дороги - делают все то, что наши с вами граждане потом оценивают, как результаты положительные или отрицательные от национальных проектов и, безусловно, я исхожу из того, что вам, как людям практически работающим, гораздо виднее и понятнее те сложности и те возможности, которые есть при реализации нацпроектов", - добавил Никитин.

По информации пресс-службы правительства Новгородской области, в июле участники форума прошли опрос по выявлению наиболее актуальных проблематик, в нем приняли участие представители 81 региона. Среди проблем, которые озвучили представители муниципальных образований: некачественные дороги, дефицит кадров, загрязнение окружающей среды, недостаточная поддержка бизнеса, несовершенство законодательства в сфере госзакупок и др. В августе в формате онлайн запланирована дискуссия мэров городов и представителей федеральных органов власти, где будут разработаны совместные идеи по урегулированию проблем, выявленных на этапе опросов.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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