Участнику акций в Москве Фомину выплатят 250 тыс. рублей за необоснованное обвинение

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск экс-фигуранта дела о несанкционированной акции 27 июля 2019 года Сергея Фомина и обязал выплатить ему 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Байтурина.

"Фомин требовал с государства 793 тыс. рублей: за бездействие следствия, незаконное лишение свободы, обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах. Суд частично удовлетворил требования моего доверителя и обязал РФ выплатить ему 250 тыс. рублей", - сказала адвокат.

Фомин был волонтером в предвыборном штабе кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. После участия 27 июля в несогласованной акции СК объявил Фомина в розыск, и через несколько дней он сам пришел в полицию. Ему предъявили обвинение в участии в "массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 212 УК).Фомин вину не признал.

Он провел в СИЗО и под домашним арестом четыре месяца. В начале декабря 2019 года уголовное преследование Фомина прекратили.