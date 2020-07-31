Дивеевский монастырь на день памяти Серафима Саровского примет ограниченное число гостей

ТАСС, 31 июля. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области на праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского примет ограниченное число гостей и паломников в связи с ситуацией с коронавирусом, прибывающие в село должны будут иметь справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции, сообщается в пятницу на сайте Нижегородской митрополии.

"В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре пройдут торжества в честь обретения честных мощей преподобного Серафима Саровского. 31 июля в 16:00 (совпадает с московским) в Троицком соборе обители будет совершена малая вечерня с чтением акафиста преподобному Серафиму и всенощное бдение. 1 августа на Соборной площади перед Преображенским собором состоится Божественная литургия, которая станет кульминацией Дивеевских торжеств. В нынешнем году в связи со сложной эпидемической обстановкой Серафимовские торжества пройдут в режиме ограниченного присутствия гостей и паломников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию богослужений из Дивеева на нескольких телеканалах, а также на сайтах Нижегородской митрополии, Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, на портале серафим.рф.

На сайте районной администрации уточняется, что на территории ввели обязательный въездной контроль, включающий в себя предоставление справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах, если человек прибывает на срок более суток. Ранее оргкомитет также принял решение отказаться от развертывания в селе палаточного лагеря.

В Минздраве региона добавили, что за состоянием участников торжества будут следить медицинские работники. Так, 12 врачей и семь бригад скорой медицинской помощи находятся на территории села с 29 июля по 2 августа. Сформирован сводный отряд усиления службы медицины катастроф из 55 сотрудников на случай возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. В резерве также находятся 44 бригады скорой медицинской помощи для немедленного выезда к местам проведения мероприятий.

На территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и рядом с источниками организовали передвижные пункты медицинской помощи на базе автомобилей скорой помощи. В медорганизациях сформировали 561 резервную койку. Также Центром медицины катастроф в Дивеевскую центральную районную больницу доставили необходимое медицинское оборудование, а на территории детского санатория "Солнечная поляна" организован обсерватор на 30 коек.

Ситуация в селе

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается поместными православными церквями как четвертый "земной удел Пресвятой Богородицы". С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе Дивеево и самом монастыре из-за распространения коронавируса. В июне карантин в монастыре был снят.