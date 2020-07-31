Контактировавшие с губернатором ЯНАО главы регионов проверяются на коронавирус

ТАСС, 31 июля. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ушел на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус после того, как его коллега из Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что заражен новым вирусом. Пресс-службы глав Крыма и Севастополя Сергея Аксенова и Михаила Развожаева сообщили, что руководители регионов регулярно проходят тестирование, и у них коронавирус не обнаружен.

Главы Крыма, Севастополя и Владимирской области контактировали с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в минувшие выходные - на праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ в Севастополе. Также там были высокопоставленные военные и представители федерального правительства. В пятницу Артюхов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"Друзья, от вас поступает много запросов о том, сдал ли я тест на COVID-19, после того как стало известно о том, что находился в Севастополе рядом с коллегой, у которого диагностирован коронавирус. Тест сдал. До получения результатов остаюсь в самоизоляции. Самочувствие хорошее, поэтому надеюсь, все обойдется", - написал Сипягин в соцсетях.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Владимирской области, сейчас глава региона находится в отпуске.

"Глава Республики Крым Сергей Аксенов каждый день тестируется на коронавирус. В том числе сегодня было проведено тестирование, результат которого отрицательный. В силу должностных обязанностей глава Крыма контактирует с большим количеством людей, в этой связи ежедневное обследование имеет дополнительное значение - не подвергнуть опасности всех этих людей", - сказали ТАСС в пресс-службе Аксенова.

В пресс-службе правительства Севастополя агентству сообщили, что Развожаев также "регулярно сдает тесты на коронавирус, в данный момент все сделанные тесты отрицательные".