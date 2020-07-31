Количество бюджетных мест в вузах увеличится в 2021/2022 учебном году на 9%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число бюджетных мест в вузах увеличится в 2021/2022 учебном году на 9%. До 2024 года увеличение количества бюджетных мест будет происходить ежегодно с акцентом на регионы, сообщил журналистам в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Минобрнауки 31 июля планирует завершить процесс распределения бюджетных мест на 2021/22 учебный год. Общее число бюджетных мест составит 542,7 тыс., из которых 33,7 тыс. - дополнительные бюджетные места, выделенные во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В 2020/21 учебном году число бюджетных мест число возрастет до 530 318.

"Если посмотреть, то в целом по стране увеличение бюджетных мест в 2021/2022 году - на 9%. Это достаточно значимо. Больше бюджетных мест будет в абсолютном большинстве субъектов", - сказал Фальков. Он отметил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно "минимум до 2024 года".

Министр добавил, что если говорить об укрупненных специальностях и направлениях, то в приоритете кадры для цифровой экономики. "Поэтому самый большой рост - на 18% по сравнению с 2020 годом - по IT-специальностям. На втором месте, и это в соответствии запросу от регионов - больше всего рост по педагогическим специальностям", - добавил министр науки и высшего образования. По его словам, лидерами по увеличению числа бюджетных мест являются республика Марий Эл, Еврейская автономная область, Белгородская и Омская области, Республика Татарстан.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что с этого года при распределении бюджетных мест применяется новая методика. Сначала министерство рассчитывает общие объемы бюджетных мест по укрупненным группам специальностей и направлений с учетом потребности регионов в тех или иных кадрах. Затем центры ответственности, среди которых отраслевые министерства - Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры РФ и Министерство транспорта РФ, - а также госкорпорации "Роскосмос", Росатом ассоциации вузов и общественные объединения вносят предложения.

Предложения центров ответственности направляются субъектам РФ, которые затем формируют встречные предложения по объемам контрольных цифр приема. Это позволяет центрам ответственности сформировать окончательное распределение общего объема бюджетных мест по регионам. Начиная с этого года фокус при распределении бюджетных мест смещается на региональные вузы.