Опрос: более половины американцев не одобряют политику Трампа в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Большинство американцев - 63% - не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу итоги опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos. 36% участников опроса позитивно оценили эту политику, 1% респондентов не ответили на вопрос.

Две трети опрошенных - 66% - заявили, что не одобряют политику Трампа в том, что касается ликвидации последствий пандемии коронавируса. 34% участников опроса высказали противоположное мнение.

Чуть более трети опрошенных - 36% - одобрили действия Трампа в связи с прокатившимися по стране акциями протеста против расового неравенства, а 64% выразили разочарование его действиями.

Наиболее последовательно поддерживают политику Трампа его однопартийцы: как следует из результатов опроса, 80% участвовавших в опросе республиканцев поддержали курс президента в отношении России, 74% - в том, что касается пандемии коронавируса, и 78% - по вопросу о протестах на расовой почве. В то же время политику Трампа в отношении России поддержали лишь 8% участвовавших в опросах демократов. По двум другим вопросам в поддержку Трампа высказались соответственно 7% и 8% демократов.

Как отметила телекомпания ABC, "предстоящие в ноябре выборы станут референдумом по вопросу о том, как Трамп справляется с тремя наиболее важными проблемами, стоящими перед страной, - пандемией коронавируса, протестами на расовой почве и политикой по отношению к противникам за рубежом". Результаты опроса указывают на то, что по всем этим вопросам Трампа поддерживают лишь в Республиканской партии и группа его постоянных сторонников, отмечалось в репортаже.

Опрос, в котором участвовали 730 человек, проводился 29-30 июля, степень погрешности полученных результатов составляет 4%.