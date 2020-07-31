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В МИД Польши заявили, что осуждают все акты вандализма

Ранее сообщалось, что в отношении монумента советскому маршалу Константину Рокоссовскому был совершен акт вандализма. Памятник исчез в ночь на 30 июля. На следующий день полиция обнаружила его обезглавленным на территории города

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши осуждает все акты вандализма. Об этом пресс-служба МИД республики заявила в пятницу корреспонденту ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать инцидент, случившийся в польской Легнице с памятником маршалу Константину Рокоссовскому.

"Министерство иностранных дел Республики Польша осуждает все акты вандализма", - отметили в пресс-службе.

"Как и в случае других инцидентов такого рода, полиция предприняла соответствующие шаги по собственной инициативе, в настоящее время ведется разбирательство. Благодаря усилиям сотрудников муниципального Музея меди в Легнице, которые начали свои поиски сразу после обнаружения акта вандализма, часть статуи была быстро найдена", - указали в МИД Польши.

"Вопреки сообщениям некоторых российских СМИ, фигура маршала Константина Рокоссовского находилась не на муниципальном кладбище в Легнице, а только в так называемом лапидарии со старыми памятниками, который находится возле советского кладбища. Там есть другие символические памятники периода до 1989 года, в том числе памятник благодарности Советской армии", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев в пятницу выразил возмущение произошедшим в Легнице. "Рокоссовский - выдающийся советский полководец, который внес гигантский вклад в освобождение Польши от гитлеровского ига, а потом, будучи министром обороны ПНР, внес большой вклад в послевоенное воссоздание Войска Польского", - сказал посол.

Монумент Рокоссовскому весом около 600 кг исчез в ночь со среды на четверг. На следующий день полиция обнаружила обезглавленный памятник на территории города. Голова найдена не была.

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