Полиция не дала участникам протеста в Болгарии блокировать автомагистраль

СОФИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Кордоны полиции, выставленные в районе города Стара Загора в Болгарии, помешали участникам антиправительственного протеста блокировать в пятницу вечером автомагистраль "Фракия".

Как отмечает телеканал bTV, участники акции из городов Нова и Стара Загора, Казанлыка, Сливена, Ямбола и Хасково на автомобилях и пешком пытались добраться до автомагистрали, чтобы блокировать ее на полтора-два часа, однако были остановлены усиленными нарядами полиции и жандармерий. Обошлось без инцидентов. Движение по магистрали осуществляется свободно, однако дорога к городу Стара Загора блокирована.

Также, но уже на протяжении двух суток блокировано дорожное движение в центральной части Софии, где на Орловом мосту на Цариградском шоссе и на площади Независимости установлены палатки. Через территорию, которую занимают протестующие, пропускаются только автомобили "скорой помощи". "Извините за неудобство! Государство находится на ремонте!", - написано на плакатах, установленных в палаточных городках. Попытки представителей городской администрации и полиции договориться о восстановлении движения городского транспорта через блокированные улицы успехом не увенчались.

В связи со сложной дорожной ситуацией в мэрию Софии поступило множество жалоб от горожан. Полиция опасается возможных провокаций, а также конфликтов между участниками акций и горожанами, которые недовольны возникшими проблемами.

Ближе к вечеру акция протеста с требованием отставки правительства и главного прокурора, возобновляемая уже 23-й день подряд, собрала в центре Софии несколько тысяч человек.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали преимущественно молодые люди.