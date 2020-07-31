Во Владикавказе установят таблички с QR-кодами у памятников Великой Отечественной войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Акция по размещению информационных табличек с QR-кодами у памятников и обелисков, посвященных Великой Победе, началась в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления Владикавказа.

"Во Владикавказе стартовала акция по размещению информационных табличек с QR-кодами у мест боевой Славы, памятников и обелисков, посвященных Великой Победе. Акция проводится Комитетом по делам молодежи республики и комитетом молодежной политики и спорта Владикавказа совместно с Юнармейцами и Республиканским движением школьников (РДШ)", - говорится в сообщении.

Всего заказано 30 табличек с QR-кодами, которые будут установлены в 7 районах республики.

В пятницу информационные таблички установили у памятника дважды Герою Советского Союза, генералу Иссе Плиеву, на мемориальном комплексе памяти Плиева, рубеже обороны Владикавказа в 1945 году, Мемориале Славы, площади Победы.

QR-код с таблички даст возможность любому желающему узнать о месте или событии Великой Отечественной Войны и подробно отразит информацию о данном памятнике или обелиске. Для этого достаточно отсканировать код на телефон и прочитать историческую справку, перейдя по ссылке.