Объем подготовки кадров в вузах Минздрава в новом учебном году существенно увеличился

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Объем подготовки кадров за счет средств федерального бюджета в подведомственных Минздраву РФ образовательных и научных организациях в новом учебном году увеличился почти на 17%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В 2021/2022 году в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации образовательных и научных организациях увеличен объем подготовки кадров за счет средств федерального бюджета в целом почти на 17% (16,92%). В том числе по программам бакалавриата - более чем на 45% (45,21%); по программам специалитета - более чем на 13% (13,64%); по программам магистратуры - более чем на 10%; по программам ординатуры - почти на 24% (23,97%)", - говорится в сообщении.

Так, например, по программам бакалавриата был увеличен объем подготовки по специальности "Сестринское дело" более чем на 45%. Количество бюджетных мест по этой специальности увеличилось на 92,31% в Томской области, на 66,67% - в Москве, на 50% - в Татарстане, Ростовской области, Санкт-Петербурге, на 20% - в Архангельской области.

При этом в Саратовской и Тюменской областях количество бюджетных мест по специальности "Сестринское дело" уменьшилось на 23,08% и 50% соответственно. По программам специалитета объемы подготовки за счет средств федерального бюджета были увеличены по таким специальностям, как "Лечебное дело" (на 18,37%), "Медико-профилактическое дело" (на 9,99%), "Медицинская биофизика" (на 22,22%), "Медицинская кибернетика" (на 47,95%), "Педиатрия" (на 17,6%), "Стоматология" (на 3,23%), "Фармация" (на 0,07%). Отмечается, что общее количество бюджетных мест по программам специалитета увеличилось во всех субъектах.

В то же время на фоне увеличения количества бюджетных мест по специалитету в ряде регионов по некоторым специальностям были снижены контрольные цифры приема. Также увеличились объемы подготовки специалистов ординатуры по 76 из 86 заявленных специальностей. Более чем на 50% количество бюджетных мест возросло по 35 специальностям. Общее количество бюджетных мест по программам ординатуры увеличилось в 28 из 42 субъектов РФ, на территории которых находятся подведомственные Минздраву России образовательные и научные организации.