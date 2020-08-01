Власти Приднестровья возобновляют международные пассажирские перевозки автобусами

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Власти непризнанного Приднестровья с 1 августа отменили запрет на международные пассажирские перевозки автобусами. Такое решение было принято Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения коронавируса.

Послабление распространяется на транспортников, которые имеют разрешения Минэкономики региона на осуществление регулярных автобусных рейсов. В первую очередь будут открыты маршруты в Молдавию, Украину и Россию. При этом желающим посетить Украину потребуется пройти тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус на границе или отбыть 14-дневный карантин, в Россию пока могут отправляться только ее граждане, а для иностранцев нужны особая причина и разрешение.

Ситуация в Приднестровье

Границы Приднестровья и Молдавии пока остаются закрытыми для иностранцев. Более того, молдаване не могут ездить в Приднестровье, власти которого дополнительно усилили границу мобильными постами, чтобы исключить бесконтрольное перемещение граждан. Это решение Тирасполя вызвало жесткую критику со стороны Кишинева. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что посты будут ликвидироваться по мере снижения распространения коронавируса.

Власти Молдавии беспрепятственно пропускают жителей левого берега Днестра, однако по возвращении в Приднестровье их обязывают пройти экспресс тест на коронавирус или самоизолироваться на 21 день.

Внутри Приднестровья уже отменена большая часть ограничений: возобновилась работа общественного транспорта, функционируют рынки, магазины, кафе и салоны красоты. При этом продолжает действовать запрет на массовые мероприятия и собрания. В закрытых общественных местах обязательно ношение защитных масок и проверка температуры тела на входе.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, на сегодняшний день на двух берегах Днестра зарегистрировано 24 343 случая заражения коронавирусом, из которых 1 542 - в Приднестровье. По данным властей региона, на данный момент там проходят лечение 184 пациента с коронавирусом. В отличие от Молдавии, все они находятся в медицинских учреждениях. За весь период пандемии на левом берегу умерли 54 человека.

Помощь России

В апреле в непризнанную республику, где проживает около 200 тыс. российских граждан, поступила гуманитарная помощь РФ в виде тест-систем для диагностики коронавируса и другие медицинские принадлежности. При этом приднестровские врачи могут отправлять анализы также в молдавские лаборатории. Ранее группа российских эпидемиологов посетила крупные клиники Кишинева и непризнанного Приднестровья, с персоналом которых специалисты из России поделились опытом по борьбе с коронавирусом. В этот период непризнанную республику также посетили представители Всемирной организации здравоохранения, которые затем направили свои рекомендации в Тирасполь.