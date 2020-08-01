Во Вьетнаме зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусом

ХАНОЙ, 1 августа. /ТАСС/. Во Вьетнаме в субботу зафиксированы 12 новых случаев инфицирования коронавирусом и один летальный исход из-за осложнений, вызванных последствиями заражения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Нгуен Чыонг Шон.

Новые случаи заражения, по его словам, выявлены в провинции Куангнам и ее столице Дананге. В этом третьем по величине городе Вьетнама с конца прошлой недели после более трех месяцев отсутствия случаев заболеваний внутри страны началась новая вспышка коронавирусной инфекции. За последние дни по всей стране были зафиксированы уже 116 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода, связанных с новой вспышкой. Последняя скончавшаяся - 68-летняя жительница Дананга, страдавшая лейкемией, чье состояние резко ухудшилось после инфицирования коронавирусом.

В пятницу от осложнений, вызванных последствиями заражения коронавирусом, скончались двое мужчин в возрасте 70 лет и 61 года, которые проходили лечение от почечных и сердечно-сосудистых заболеваний в госпитале Дананга.

Во Вьетнаме по состоянию на 1 августа были выявлены 558 инфицированных коронавирусом нового типа. 373 человека полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей в настоящее время остаются 182 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся свыше 91,4 тыс. человек.