Канадцам стало доступно приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

ОТТАВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Мобильное приложение для отслеживания контактов заразившихся новым коронавирусом запущено в Канаде. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

"С сегодняшнего дня это приложение доступно для скачивания, - сказал он. - Это очередной инструмент для защиты вашего здоровья, который поможет предотвратить распространение COVID-19 в Канаде".

Трюдо подчеркнул, что использование этого мобильного приложения не обязательно, но власти настоятельно рекомендуют канадцам его установить на своих мобильных телефонах. Премьер-министр добавил, что уже скачал и установил его. Пока приложение доступно только жителям самой густонаселенной провинции Онтарио, но уже в ближайшее время пользоваться им можно будет и в других регионах страны.

По словам Трюдо, в случае, если у человека будет обнаружен коронавирус, то система сможет определить места, где он побывал до того, как узнал о заражении. Также люди, которые скачали это приложение и находились в тех же местах, где и зараженный, получат соответствующее оповещение. После этого необходимо будет обратиться в медучреждение для получения дальнейших консультаций. Премьер подчеркнул, что личная информация граждан будет надежно защищена.

Трюдо также напомнил, что, хотя общее число заражений новым коронавирусом в стране снижается, в ряде сообществ в разных регионах Канады в последние две недели были отмечены новые вспышки заболевания. "Это говорит о том, что нам рано расслабляться", - подчеркнул глава правительства.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились 116 тыс. человек, свыше 100 тыс. из них выздоровели, почти 9 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 4 млн человек.