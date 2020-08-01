В Петербурге увековечили память десантников 6-й роты, погибших в 2000 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Память петербуржцев, воинов 6-й роты, погибших в бою в Аргунском ущелье в 2000 году, увековечили в Санкт-Петербурге. В парке Боевого Братства состоялась торжественная церемония открытия бюстов десантников, сообщили в субботу в пресс-службе Смольного.

"Девяносто десантников против 2 тыс. боевиков. Они стояли насмерть и с честью выполнили свой воинский долг. Среди них были и петербуржцы. В канун Дня воздушно-десантных войск мы открываем бюсты наших ребят, наших героев", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова, который принял участие в церемонии.

В составе 6-й парашютно-десантной роты были четыре уроженца Санкт-Петербурга. На территории парка в Невском районе города установили бюсты гвардии младшего сержанта Сергея Жукова, гвардии рядового Константина Тимошинина, гвардии младшего сержанта Дмитрия Щемлева, гвардии младшего сержанта Игоря Хворостухина.

В церемонии открытия приняли участие ветераны ВДВ и родственники десантников. Ранее в школах города, где учились погибшие десантники, установили памятные доски. "Эти ребята - достойные наследники своих дедов и отцов, победивших фашизм, исполнивших воинский долг в Афганистане. Их подвиг - пример для новых поколений десантников, всех будущих воинов", - сказал губернатор.

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам присвоили звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется во Пскове. Их подвиг запечатлен в книге "Рота уходит в небо", по этой истории сняты фильмы, в том числе "Грозовые ворота", а также несколько сериалов. Памятники 6-й роте установлены во Пскове, Москве и Санкт-Петербурге.