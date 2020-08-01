Денис Проценко раскрыл подробности визита Путина в Коммунарку

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в больницу в Коммунарке стал "абсолютным сюрпризом" для главного врача клиники Дениса Проценко. Об этом он сообщил в интервью " Российской газете ".

Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили коронавирусный госпиталь в новой Москве 24 марта.

Проценко отметил, что 24 марта готовился встречать в своей больнице только мэра столицы, но, когда подъехал Aurus, он сразу понял, что с визитом приехал также президент.

Главврач пояснил, что утром находился в институте Склифосовского на совместном обходе с директором Склифа академиком Сергеем Петриковым. Главврачи находились в "красной зоне" без телефонов.

"И вот, значит, мы выходим, мне протягивают айфон и напряженно говорят, мол, посмотрите, кто вам звонил, Денис Николаевич... Среди кучи незнакомых абонентов вижу номера министра здравоохранения и мэра. Я набрал Сергея Семеновича, он спросил, где я, и, выслушав ответ, сказал: "Сейчас придет машина. Хочу с вами поговорить. Встретимся в Коммунарке", - сказал Проценко.

По его словам, врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приемном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кем был человек в желтом защитном костюме, который поблагодарил их за работу и пожелал держаться.

Проценко рассказал, что дополнительные меры безопасности не вводились, поскольку территория и так является закрытой, а попасть на нее можно только через КПП.