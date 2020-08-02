Сотрудники регионального МЧС Сахалинской области спасли у острова Итуруп семерых рыбаков

ТАСС, 2 августа. Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС в воскресенье завершили спасательную операцию экипажа рыболовного кунгаса: все рыбаки живы и доставлены в ближайший населенный пункт, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 1 августа оператору центра обработки вызовов "Системы-112" поступило сообщение, что в Охотском море к северу от села Рейдово (Курильский район) на расстоянии около четырех километров от берега сломался двигатель у рыболовного кунгаса. Из-за потери хода судно уносило в открытое море.

"Сотрудники местного подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторского участка ГИМС в 00:38 (16:38 субботы мск) 2 августа выдвинулись на поиски. Сломанный кунгас был обнаружен в бухте Парусной. Время поисков существенно сократилось благодаря тому, что кунгас был оснащен средствами связи и световой сигнализации в исправном состоянии. Буксировка катера завершилась в 06:03 воскресенья (22:00 мск субботы). Все семь человек, находившиеся на борту кунгаса, были доставлены в село Рейдово. В медицинской помощи спасенные не нуждались", - говорится в сообщении.