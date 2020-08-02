Недельный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снижается восемь недель подряд

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за семь дней возросло на 38 385 против 40 939 неделей ранее, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Недельный прирост числа инфицированных в стране сокращается восемь недель подряд. В относительном выражении он составил 4,7% против 5,3%, среднесуточный показатель снизился с 0,74% до 0,66%.

Меньше случаев заражения за семь дней в последний раз подтверждали на четвертой неделе апреля - 38 096.

Количество выздоровевших практически не изменилось: с 27 июля по 2 августа оперативный штаб сообщил о 49 923 вылечившихся, а 20-26 июля - о 49 906. Число выписанных пациентов превышает количество выявленных случаев седьмую неделю подряд. В прошлое воскресенье доля выздоровевших составляла 73,9%, 2 августа - 76,4%.

С 27 июля по 2 августа оперативный штаб сообщил о 859 летальных исходах из-за коронавируса (против 927 неделей ранее). Это минимальный показатель с 11-17 мая, когда было зарегистрировано 716 смертей.

Условный показатель летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) за семь дней увеличился на 0,3 п. п., до 1,66%, оставшись одним из самых низких в мире. Данные штаба, однако, не являются окончательными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности в предыдущие месяцы.