В МЧС РФ не планируют закупать парашюты для спасения людей с высоток

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. МЧС России в ближайшее время не планирует закупать парашютную систему "Шанс" для спасения людей с высотных зданий, для этих целей спасатели используют альпинистское снаряжение и телескопические подъемники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос агентства.

Ранее гендиректор компании "Технодинамика", входящей в состав госкорпорации "Ростех", Игорь Насенков заявил, что российские ведомства начали закупать новейшую парашютную систему "Шанс" при помощи которой люди смогут покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров. "В ближайшее время закупка парашютных систем "Шанс" не предусмотрена", - сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что поисково-спасательные формирования для эвакуации людей с высоты используют комплекты альпинистского снаряжения ведущих производителей, которые отличаются максимальным уровнем безопасности и комфорта. Кроме того, на вооружении подразделений МЧС находятся подъемные механизмы, которые представлены образцами пожарной техники отечественного и европейского производства. В частности, речь идет о телескопических подъемниках с диапазонами высот от 30 до 101 метра. "Данная техника позволяет эффективно тушить пожары в зданиях повышенной этажности, на крупных промышленных предприятиях, а также наряду со спасательными средствами и спецоборудованием применяется для спасения людей с верхних этажей", - подчеркнули в пресс-службе.

Несмотря на хорошее техническое оснащение, сотрудники МЧС при эвакуации и спасении людей с высоких этажей порой сталкиваются с определенными трудностями, прежде всего связанными с климатическими условиями. Также значительную роль при этом играет психоэмоциональное состояние пострадавшего.