ЕГЭ в дополнительный период сдадут свыше 3,5 тыс. человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в дополнительный период планируют сдавать более 3,5 тыс. человек. Экзамены начнутся 3 августа и пройдут в течение четырех дней - 3, 5, 7 и 8 августа, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Всего в дополнительный период в экзаменах примут участие более 3,5 тыс. человек. Около 2,5 тыс. из них изначально заявились на август, так как не имели возможности сдавать ЕГЭ в июле. Также на участие в ЕГЭ в дополнительный период зарегистрированы 611 жителей стран ближнего зарубежья, которым экзамены были перенесены с основного периода по причине закрытия границ с Россией", - говорится в сообщении.

Сдать ЕГЭ также смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период по болезни или другой уважительной причине, а также те, кто был отстранен от экзаменов в связи с наличием контактов с заразившимися новой коронавирусной инфекцией во время основного периода сдачи.

Экзамен состоится во всех субъектах России, кроме Севастополя, Ненецкого и Чукотского автономных округов, где все выпускники сдали ЕГЭ в июле. При этом наибольшее число его участников зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Популярными предметами для сдачи стали русский язык, на который заявлено 1 247 человек, профильная математика - 1 002 человека, обществознание - 646 человек и биология - 517 человек.

Дополнительный период начнется 3 августа с экзаменов по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части по иностранным языкам. На ЕГЭ по географии в этот день зарегистрированы 40 человек, по информатике - 173, по биологии - 484, по истории - 304, по литературе - 128. Устную часть по английскому языку будут сдавать 356 человек, по немецкому - 23 человека, по французскому - 16, по испанскому - пять, по китайскому - девять участников. Свои результаты выпускники получат не позднее 16 августа, кроме участников ЕГЭ по иностранным языкам - им результаты выдадут не позднее 17 августа.

Все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению мер эпидемиологической безопасности в пунктах сдачи ЕГЭ остаются обязательными к исполнению, отметили в пресс-службе.