Аэропорт Ростова-на-Дону возобновляет прерванное международное авиасообщение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону с 3 августа возобновляет международные авиаперевозки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Платова, первый рейс авиакомпания Turkish Airlines выполнит из российского города в Стамбул (Турция).

Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. Регулярные рейсы осуществляются в Великобританию, Танзанию, Турцию. Пока вылететь за рубеж можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Авиакомпания Turkish Airlines 3 августа выполнит рейс из международного аэропорта Платов в Стамбул. Вылет в 03:30 мск", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что регулярные рейсы в Стамбул запланированы пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Первый рейс вылетит из Ростова-на-Дону в 03:30 мск 3 августа. Полеты планируется выполнять на самолетах Airbus A319/A320.

С 10 августа из Ростова-на-Дону будут выполняться регулярные рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан, отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе аэропорта Платов сообщали о сокращении пассажиропотока почти в два раза. Как отметил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, восстановление международных авиаперевозок позитивно отразится на экономике воздушной гавани.

Условия для пассажиров

Пассажиры международных рейсов будут вынуждены соблюдать новые нормы международных авиаперелетов. Все россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. Кроме того, в течение трех дней с момента прибытия в страну россияне должны сдать тест на коронавирус и разместить результат на портале госуслуг.

Что касается иностранцев, то в Россию они смогут прилететь только при наличии справки от отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за три дня до перелета. Справка должна быть предоставлена на русском или английском языке, допускается также справка на официальном языке страны вылета, но в таком случае она должна быть заверена ее консульством.