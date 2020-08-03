Авиасообщение между севером Сахалина и материком запустят к концу лета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Запуск авиарейса Оха - Хабаровск, который должен соединить северную часть Сахалина и материк, отменен до конца лета из-за эпидемической ситуации в островном регионе и России. Изначально планировалось, что авиасообщение будет возобновлено с начала августа, сообщили в понедельник ТАСС в аэропорту города Охи.

В конце марта число авиарейсов между Сахалином и материковой частью сократилось до особого распоряжения губернатора области Валерия Лимаренко, чтобы не дать распространиться новому коронавирусу. В том числе отменили рейс из Охи (самый северный город Сахалина) до Хабаровска. Из-за этого жителям северной части острова, нуждающимся в перелете на материк, нужно сначала добираться до Южно-Сахалинска, из аэропорта которого осуществляется большая часть межрегиональных авиаперевозок. Расстояние между Охой и областной столицей составляет более 700 км.

"Полеты между Охой и Хабаровском не запущены. Авиасообщение будет возобновлено только в конце месяца", - сообщил собеседник агентства в справочной аэропорта Охи. Когда именно возобновятся перелеты, пока не уточняется. Помимо Хабаровска, другие межрегиональные рейсы аэропорт Охи не выполнял.

В правительстве Сахалинской области ТАСС рассказали, что запуск авиасообщения отменен из-за ситуации с коронавирусом. В регионе наблюдается рост числа заразившихся этой инфекцией. Кроме этого, в Хабаровском крае пока складывается неблагоприятная эпидемическая обстановка. "В настоящее время межрегиональное авиасообщение с Сахалинской областью организовано только через аэропорт Южно-Сахалинск. Данная мера является временной и позволяет мобилизовать все силы Минздрава и Роспотребнадзора в одном аэропорту в целях противодействия завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Сахалинской области. Как только ситуация улучшится, будут возобновлены полеты и из других аэропортов", - прокомментировали ТАСС областные власти.

Ранее в правительстве Сахалинской области журналистам сообщали, что рейс Оха - Хабаровск запустят с начала августа. Расписание планировалось составить к минувшей субботе. Помимо этого, должно было увеличиться количество авиарейсов между Южно-Сахалинском и Охой.

В области проходят лечение 1 204 человека с коронавирусом, 1 540 пациентов уже выписаны из больницы. Летальных исходов и тяжелых случаев в регионе за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является первым регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции. Однако в последние пару месяцев в островном регионе наблюдается значительное увеличение количества заразившихся.