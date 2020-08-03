Первый самолет после возобновления международных полетов вылетел из ростовского аэропорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел в Стамбул из аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, это первый международный регулярный рейс после возобновления международного авиасообщения.

"Первый международный рейс в Стамбул вылетел в 4:21 мск с практически полной загрузкой. На него зарегистрировались 182 пассажира", - сообщили в пресс-службе.

Рейсы в Стамбул запланированы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты будут на самолетах Airbus A319/A320.

Россия с субботы возобновила приостановленное в марте авиасообщение с рядом стран. С 1 августа открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с сегодняшнего дня можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.