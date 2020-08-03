Все прибывающие в Сингапур во время карантина будут носить электронные браслеты

СИНГАПУР, 3 августа. /ТАСС/. Все прибывающие в Сингапур, в том числе иностранцы, во время нахождения в домашнем двухнедельном карантине должны будут носить специальные электронные устройства. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министерства образования, министерства людских ресурсов, а также управления иммиграции и контроля.

"Данное требование вступает в силу с 23:59 10 августа, действует для граждан республики, лиц, имеющих статус постоянного жителя, постоянно работающих в стране иностранцев и членов их семей", - указывается в сообщении. Правило распространяется на тех, кто будет находиться в карантине за пределами развернутых властями специальных изоляционных центров. При этом дети до 12 лет освобождаются от ношения данных устройств, уточнили представители ведомств.

Подобные системы мониторинга будут выдаваться при въезде в страну. Если человек, находящийся в карантине, попытается покинуть свое жилище, то устройство передаст информацию властям. Нарушителям грозит штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7,2 тыс.) и (или) лишение свободы на срок до шести месяцев, при этом иностранцы будут депортированы.

Обязательный карантин был введен с 21 марта, между тем, с 15 июня власти сняли требование отбывать двухнедельную изоляцию в специальных центрах после приезда из Австралии, Брунея, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии.