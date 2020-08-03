В ДВФУ утроили число бюджетных мест на IT-специальностях в 2021 году

ТАСС, 3 августа. Министерство науки и высшего образования РФ обеспечило на 2021-2022 учебный год Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ) 550 бюджетных мест по специальностям, связанным с IT-технологиями, что в 2,9 раза больше по сравнению с 2019-2020 годом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"В следующем году выпускникам школ, планирующим получить высшее образование в области программирования и компьютерных наук, ДВФУ предложит порядка 550 бюджетных мест. В 2019 году на этом направлении было 189 бюджетных мест", - сказали в пресс-службе.

К направлению относятся три образовательные программы: "Информационные системы и технологии", "Прикладная информатика" и "Программная инженерия". Всего по итогам конкурса Минобрнауки на 2021-2022 учебный год выделило ДВФУ 5 000 бюджетных мест - на 20% больше по сравнению с прошлым конкурсом.

Кроме того, федеральное министерство по поручению президента Владимира Путина выделило вузу дополнительно 107 бюджетных мест уже на 2020 год.

В июне Путин на совещании по связи и IT-индустрии дал несколько поручений по развитию отрасли. В частности - в кратчайшие сроки подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта и проработать вопрос льготного доступа к электроэнергии для центров обработки данных.

В июле глава государства подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Для нее устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%. Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль.