В России видеокамеры в местах массового пребывания людей подключат к "Безопасному городу"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство постановило подключать системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей в России к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)". "Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать <…> информационное взаимодействие с региональными подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (передачу видеоизображения в реальном времени, видеоизображения в архиве, результатов работы средств видеоизображения и видеоидентификации)", - говорится в тексте постановления.

Ранее глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов сообщил, что с помощью камер "Безопасного города" в столице в 2019 году были раскрыты 4 тыс. преступлений, задержаны восемь человек, находившихся в розыске. При этом эффективность работы системы растет ежегодно на 15-20%.