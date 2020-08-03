В Абхазию с 5 августа можно будет добраться по "единому" билету

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Перевозки по "единому" билету из России в Абхазию возобновляются с 5 августа. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Министерства транспорта РФ в понедельник.

В субботу были сняты ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии. Открытие российско-абхазской границы произошло синхронно со стороны властей республики после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"На основании распоряжения правительства РФ от 1 августа 2020 г.№ 1996-р об открытии российско-абхазской государственной границы АНО "Единая транспортная дирекция" возобновляет перевозки в Республику Абхазия с использованием "единого" билета. Поездки будут осуществляться с 5 августа с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум", - говорится в сообщении.

Воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. Перевозки будут осуществляться на комфортабельных автобусах. На протяжении всего маршрута пассажиров будет сопровождать служба поддержки.

Приобрести билеты с железнодорожной составляющей можно в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД" с 3 августа. Билет с использованием авиационного транспорта можно будет оформить через агентскую сеть ТКП. Стоимость проезда на автобусе останется на уровне прошлого года и составит от 380 до 560 рублей в зависимости от направления.

АНО "Единая транспортная дирекция" также осуществляет перевозки в Республику Крым от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.