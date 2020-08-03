Коронавирус выявлен у членов экипажа теплохода "Александр Суворов"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у членов экипажа теплохода "Александр Суворов", совершавшего круиз по Волге. Транспортная прокуратура начала проверку о возможном нарушении прав пассажиров теплохода, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку по сообщению в СМИ о возможном нарушении прав пассажиров теплохода "Александр Суворов", принадлежащего компании "Водоход", в связи с выявлением у членов команды экипажа признаков коронавирусной инфекции", - отметила собеседница агентства.

По предварительным данным, теплоход был задержан в Нижегородской области вечером 1 августа, всех пассажиров отправили автобусами по месту жительства. "Двое из членов команды находятся на стационарном лечении, еще пятеро - на самоизоляции", - добавила Иванова.

По предписанию регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на теплоходе проходит санитарная обработка. "Взяты пробы с объектов внешней среды, которые оказались отрицательными. Персонал и пассажиры с признаками ОРВИ проходят обследование на коронавирусную инфекцию", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Всем пассажирам, сошедшим на берег, вручили постановления об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Кроме того, на срок проведения профилактических мероприятий Роспотребнадзор отозвал действие санитарного судового свидетельства на плавание на теплоходе.