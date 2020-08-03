{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Вологодской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии

Он будет действовать до 31 августа

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, до 31 августа включительно. Продление необходимо, чтобы школы и вузы могли начать работу с 1 сентября в привычном режиме, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Сейчас в ряде стран после снятия ограничений возвращаются к ним снова. Не хотелось бы, чтобы эта ситуация повторилась и у нас, учитывая, что впереди 1 сентября. Необходимо, чтобы и школы, и вузы смогли приступить к работе в привычном формате. А для этого нужно, чтобы ситуация как минимум не ухудшилась. Для того, чтобы сохранить контроль за ситуацией, мы продлеваем режим повышенной готовности по 31 августа включительно", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

Наряду с этим губернатор призвал жителей области соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. "Посмотрите, что начало происходить, когда мы начали тестировать на коронавирус людей с симптомами ОРВИ - ежедневный прирост увеличился и не снижается, а сколько еще бессимптомных [носителей инфекции] передвигается по улицам наших населенных пунктов. Если изначально основные заболевшие прибывали к нам из вне, из других регионов и стран, то сейчас вирус циркулирует внутри области, 90% всех зараженных контактировали с заболевшими внутри региона", - сообщил губернатор.

Глава региона рекомендовал органам местного самоуправления совместно с правоохранительными органами усилить работу мобильных бригад и ужесточить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора как со стороны граждан, так и со стороны организаций, поскольку "снизилось число людей в масках в магазинах, в общественном транспорте, а число людей в перчатках и вовсе минимально".

"Любой человек, встреченный вами в магазине или автобусе, может потенциально вас заразить, и нет никакой гарантии, что вы попадете в число людей, переносящих заболевание легко. Сами того не желая, вы можете заразить своих пожилых близких родственников или других людей с хроническими заболеваниями", - сказал Кувшинников.

По его данным, на 3 августа в области подтверждено 2 488 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 27 новых случаев. Коэффициент распространения инфекции выше единицы. Выздоровели 1 922 человека или 80% от общего числа заразившихся, умерли 25 человек за все время пандемии.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко: Россия делает все, чтобы обезопасить туристов в Сочи и Абхазии от коронавируса
Как сообщил глава Минздрава РФ, в Абхазию выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи
Читать полностью