В Вологодской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, до 31 августа включительно. Продление необходимо, чтобы школы и вузы могли начать работу с 1 сентября в привычном режиме, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Сейчас в ряде стран после снятия ограничений возвращаются к ним снова. Не хотелось бы, чтобы эта ситуация повторилась и у нас, учитывая, что впереди 1 сентября. Необходимо, чтобы и школы, и вузы смогли приступить к работе в привычном формате. А для этого нужно, чтобы ситуация как минимум не ухудшилась. Для того, чтобы сохранить контроль за ситуацией, мы продлеваем режим повышенной готовности по 31 августа включительно", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

Наряду с этим губернатор призвал жителей области соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. "Посмотрите, что начало происходить, когда мы начали тестировать на коронавирус людей с симптомами ОРВИ - ежедневный прирост увеличился и не снижается, а сколько еще бессимптомных [носителей инфекции] передвигается по улицам наших населенных пунктов. Если изначально основные заболевшие прибывали к нам из вне, из других регионов и стран, то сейчас вирус циркулирует внутри области, 90% всех зараженных контактировали с заболевшими внутри региона", - сообщил губернатор.

Глава региона рекомендовал органам местного самоуправления совместно с правоохранительными органами усилить работу мобильных бригад и ужесточить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора как со стороны граждан, так и со стороны организаций, поскольку "снизилось число людей в масках в магазинах, в общественном транспорте, а число людей в перчатках и вовсе минимально".

"Любой человек, встреченный вами в магазине или автобусе, может потенциально вас заразить, и нет никакой гарантии, что вы попадете в число людей, переносящих заболевание легко. Сами того не желая, вы можете заразить своих пожилых близких родственников или других людей с хроническими заболеваниями", - сказал Кувшинников.

По его данным, на 3 августа в области подтверждено 2 488 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 27 новых случаев. Коэффициент распространения инфекции выше единицы. Выздоровели 1 922 человека или 80% от общего числа заразившихся, умерли 25 человек за все время пандемии.