В Брянской области закрыли половину инфекционных госпиталей из-за улучшения эпидситуации

ТАСС, 3 августа. Медицинские учреждения Брянской области, ранее задействованные для лечения заразившихся коронавирусом, возвращаются к штатному режиму работы в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Пять из десяти инфекционных госпиталей уже закрыты, сообщил в понедельник губернатор Александр Богомаз на своей официальной странице в Instagram.

"Наши медучреждения поэтапно восстанавливают свою профильную деятельность с учетом снижения заболеваемости и улучшения эпидемиологической ситуации. После необходимой подготовки в обычный режим работы уже вернулись пять медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией", - сообщил Богомаз.

По его данным, всего в регионе госпитали работали на базе десяти больниц. В случае ухудшения эпидемической обстановки инфекционные отделения будут готовы возобновить прием пациентов в течение суток. "Лечение больных с новой коронавирусной инфекцией сейчас организовано в пяти медицинских организациях с общим количеством коек 599, все они - с подачей кислорода, из них 190 коек - с возможностью подключения аппаратов искусственной вентиляции легких", - отметил губернатор

По данным оперативного штаба на 3 августа, в регионе лабораторно подтверждено 7 460 случаев заражения коронавирусом, 30 - за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 6 121 человек, 35 умерли.