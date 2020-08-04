Адвокат Бута сообщил, когда можно будет узнать причину отсутствия связи с россиянином

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Выяснить, почему Виктор Бут из спецблока американской тюрьмы города Марион (штат Иллинойс) долгое время не выходит на связь с супругой Аллой, возможно не раньше 5 августа. Об этом адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил в понедельник корреспондент ТАСС.

"Сотрудник в тюрьме, который является надзирателем Бута, отсутствует, и его не будет на месте до среды", - пояснил адвокат, уточнив, что жена россиянина в последний раз разговаривала с мужем по телефону 21 июля.

"Не исключено, что это [долгое молчание] связано с распространением коронавирусной инфекции по тюрьме Марион. Сейчас там, по официальным данным Бюро тюрем [США], 140 человек с коронавирусной инфекцией. А раньше не было ни одного зараженного", - продолжал Тарасов. По его данным, вспышка инфекционного заболевания в тюрьме обусловлена временным переводом в Марион заключенных из Чикаго (штат Иллинойс). Адвокат выразил надежду на то, что зараза благодаря усиленным мерам изоляции не проникла в спецблок тюрьмы, где содержится россиянин.

Алла Бут сообщила в беседе с ТАСС 29 июля, что попросила посольство РФ в Соединенных Штатах оказать ей содействие в вопросе связи с ним. По ее словам, в последний раз с супругом она говорила "более недели назад" и сейчас "связь с ним пропала".

В марте-апреле Бут и остальные заключенные спецблока американской тюрьмы города Марион в связи с пандемией временно лишились права полноценно пользоваться телефонами. Тюремный спецблок предназначен для узников, чье общение с внешним миром даже без учета пандемии жестко ограничено.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, его также оштрафовали на $15 млн.