Абитуриентов из Якутии впервые отобрали для целевого обучения в институте имени Щукина

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Якутии завершили отбор студентов в театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в рамках программы целевой подготовки кадров для отрасли культуры. Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры и духовного развития региона.

"Министерство культуры и духовного развития Якутии реализует проект по целевому обучению актерскому искусству в театральном институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В этом году выделено пять мест. Целевой набор в это учебное заведение проведен впервые", - сказали в министерстве, добавив, что отбор по итогам вступительных испытаний завершен.

В 2019 году состоялся набор якутской группы в высшее театральное училище (институт) имени Щепкина при Малом театре России. Как рассказала ТАСС куратор и педагог якутской студии Лена Тимофеева, 23 студента якутской группы успешно завершили первый курс обучения. "Спустя долгий перерыв в 21 год, в 2019 году начала работу национальная якутская группа в этом институте. Сессию сдали хорошо, наших студентов хвалят", - отметила куратор.

Как сообщил первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный, подготовка кадров для театров региона идет в рамках нацпроекта "Культура". По его словам, конкурсный отбор на целевое обучение граждан производится на основании плана набора с учетом отраслевых проектов. Основной целью таких проектов является определение подходов и требований к привлечению наиболее подготовленной, талантливой, профессионально ориентированной молодежи, установление критериев отбора абитуриентов по направлениям подготовки определенных вузов, с указанием места трудоустройства и должности.

Всего в проект плана набора на 2020-2021 учебный год вошли девять отраслевых проектов.