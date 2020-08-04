В школе Благовещенска установили систему распознания учеников по лицам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Учащиеся школы в Благовещенске Амурской области, чтобы попасть в здание, будут проходить двойную верификацию. Специализированную систему распознавания лиц установили в рамках пилотного проекта, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"В средней школе №24 установили более совершенную пропускную систему, чем в других учреждениях образования области. Ученики и педагоги смогут попасть в здание, пройдя двойную идентификацию - по пропуску и по лицу. Подобный проект в Амурской области реализуется впервые", - говорится в сообщении.

Распознавать лица будет специальное оборудование - IP-камеры. Они установлены на входе в здание, перед турникетами. В начале учебного года в школе создадут базу фотографий педагогов и учеников, выдадут карточки.

"Фотографии будут занесены в программу, ребятам выдадут карточки, все это будет бесплатно для родителей. Благодаря системе нам будет намного легче проводить мониторинг нахождения детей в школе. Мы без труда сможем узнать, в какое время ученик пришел, в какое - ушел", - рассказала директор школы Татьяна Щербакова.

В 2020 году на обеспечение безопасности в школах и детсадах Приамурья выделено 105 млн рублей. Их направят на мероприятия по замене пожарной сигнализации, установку видеокамер, систем оповещения, закупку металлоискателей.