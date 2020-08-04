Трамп усомнился в заключении следствия о самоубийстве Эпштейна

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Самоубийство в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, не является неоспоримым фактом. Об этом заявил в понедельник в интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп.

Главу государства попросили разъяснить, почему он публично пожелал всего хорошего сообщнице Эпштейна британке Гилейн Максвелл, которая задержана в США и обвиняется в соучастии в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. "Ее друг или любовник был либо убит, либо покончил с собой в тюрьме. Теперь она находится в тюрьме. Я пожелал ей всего хорошего", - ответил Трамп, напомнив, что вину Максвелл еще предстоит доказать в суде.

"Ее любовник умер в тюрьме, люди до сих пор пытаются понять, как это случилось. Было ли это убийство или самоубийство?" - продолжал президент США, дав понять, что окончательного ответа на данный вопрос с его точки зрения нет.

Гилейн Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире - Macmillan. Как сообщила ранее прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.