Роспотребнадзор назвал регионы, жители которых получают повышенные дозы облучения радоном

4 августа. /ТАСС/. Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона отмечаются в республике Тува, Ставропольском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Радон - радиоактивный газ природного происхождения, который может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. Его содержание в воздухе помещений можно оценить только по результатам измерений. Радон не обладает цветом, запахом, вкусом, не оказывает мгновенного раздражающего эффекта на организм. На улице его концентрация очень низкая из-за того, что он разбавляется атмосферным воздухом, но в закрытых помещениях он может накапливаться.

"Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краев, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 10 субъектах отмечено превышение гигиенического норматива среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона для строящихся жилых и общественных зданий (более 100 Бк/м3). В 20 субъектах зарегистрированы превышения гигиенического норматива по среднегодовой ЭРОА радона в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях (более 200 Бк/м3). Всего в 2019 году на содержание радона в воздухе в России было обследовано 83 448 зданий.

Как уточнили в пресс-службе радон с воздухом попадает в легкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака. "Радон является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения. При этом вероятность развития рака легкого в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих", - отметили в ведомстве.

Опрос населения

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева Роспотребнадзора проводит всероссийский онлайн-опрос по информированности жителей России о радоне, отметили в пресс-службе.

Планируется опросить более 1,5 тысяч человек. Полученные данные помогут обосновать управленческие решения по вопросу обеспечения безопасности жителей России, проживающих на радоноопаных территориях, добавили в Роспотребнадзоре.