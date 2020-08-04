В Нижегородской области выявили минимальное с 28 апреля число заразившихся коронавирусом

ТАСС, 4 августа. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области за сутки возросло на 109, до 24 345, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это минимальный прирост с 28 апреля, когда в регионе зарегистрировали 89 инфицированных.

Нижегородская область занимает четвертое место в России по количеству выявленных случаев заражения, уступая только Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу. При этом в регионе уже выздоровели 20 372 человека, или 83,7% всех заразившихся. Умерли, по последним данным, 397 пациентов (1,63%).

В целом в Приволжском федеральном округе выявили 805 случаев заражения за сутки. Это наименьший показатель с 5 мая.