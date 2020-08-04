На Кубани зафиксировали новый суточный максимум заразившихся коронавирусом

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Новый максимум суточного прироста заразившихся коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 119 человек, сообщили в краевом оперативном штабе во вторник.

В последние дни в Краснодарском крае отмечают рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В понедельник сообщалось о 113 новых случаях. В оперативном штабе края связали это с несоблюдением правил индивидуальной защиты со стороны жителей и гостей региона и увеличением охвата тестирований. Вместе с тем, в регионе фиксируют прирост турпотока, наибольшая загрузка средств размещения отмечается в Сочи, где она достигает 90%.

"В Краснодарском крае подтверждено 119 случаев коронавирусной инфекции. Среди пациентов 70 женщин, 49 мужчин в возрасте до 89 лет", - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что больше всего заразившихся выявлено в Краснодаре - 41 человек. В курортном Сочи - 19 случаев.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, с апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань стали активно прибывать туристы. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, режим повышенной готовности был продлен до 21 августа.

Всего на Кубани зафиксировано 8 704 случая заражения коронавирусом, при этом 7 463 человека уже выздоровели, 119 человек умерли. 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах края на ИВЛ.