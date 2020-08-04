Власти Москвы: очередная база данных в даркнете не связана с онлайн-голосованием

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Очередная база личных данных граждан, выставленная на продажу в даркнете, никак не связана с онлайн-голосованием в столице и по всей видимости содержит некорректные данные. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что мошенники пытаются продать личные данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.

"Продавцы подобных баз данных показывают их фрагмент, как подтверждение актуальности для по потенциального покупателя. Представленные в этом превью данные, как оказалось, принадлежат индивидуальному предпринимателю из Подмосковья, что можно проверить по открытым источникам. Такого гражданина не могло быть в реестре электронных избирателей, потому что в онлайн-голосовании принимали участие только жители Москвы и Нижегородской области", - сказал Костырко.

Издание "Медуза" накануне сообщило о якобы публикации в открытом доступе персональных данных всех онлайн-избирателей. По информации издания, 1 июля в сети был опубликован архив с обезличенными номерами и сериями паспортов якобы участников дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, закодированными в виде цифро-буквенных последовательностей. Тогда Костырко заявил, что серия и номер паспорта без наличия других данных не позволяет однозначно идентифицировать человека. По его словам, восстановить по этой базе целиком реестр избирателей невозможно.

В новость были внесены изменения (12:32 мск) — добавлены подробности по тексту.