Во Владимирской области возобновили работу кинотеатры и кинозалы

ВЛАДИМИР, 4 августа. /ТАСС/. Работа кинотеатров и кинозалов, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновлена со вторника во Владимирской области. Учреждения могут принимать посетителей при условии наполняемости залов не более 50% и соблюдении мер предосторожности, сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области демонстрации кинофильмов при условии наполнения кинозалов до 50% вместимости [и] соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В конце июля в регионе возобновили работу апарт-отели и базы отдыха, которым разрешено принимать жителей Владимирской области и командированных граждан. 24 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений и поручил с 24 июля возобновить работу детских садов и гостиниц, которым разрешено принимать жителей региона и командированных граждан. 22 июля глава региона разрешил открыть кафе и рестораны, а 23 июля снял ограничения на проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 4 августа, всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5 683 случая коронавируса, в том числе 24 новых за последние сутки, выздоровели 5 185 пациентов, умерли 149.