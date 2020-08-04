В Татарстане возобновили работу спортивные школы

КАЗАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Министерство спорта Татарстана подписало приказ о возобновлении работы спортивных школ, закрытых ранее из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил журналистам министр спорта республики Владимир Леонов.

"Сегодня с утра мы подписали приказ о том, что с сегодняшнего дня все наши спортшколы Республики Татарстан с соблюдением всех требований безопасности начинают свою полноценную работу", - сказал Леонов.

В марте был подписан приказ о приостановлении работы физкультурных спортивных учреждений, готовящих спортивный резерв региона, а также тренировочных и секционных занятий с детьми и взрослыми.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявили 5 723 случая новой коронавирусной инфекции, 4 597 пациентов выздоровели.