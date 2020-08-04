В Тверской области на 30% снизилось число ДТП с ведением новой модели перевозок пассажиров

ТАСС, 4 августа. Количество аварий с участием автобусов сократилось на 30% после введения в 2020 году в Твери и Калининском районе области новой модели пассажирских перевозок, поддержанной госкорпорацией развития ВЭБ.РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тверской агломерации подвели итоги первого полугода работы новой модели пассажирских перевозок, которая была введена на территории Твери и Калининского района 3 февраля 2020 года. С момента перехода на новую транспортную модель произошло значительное снижение количества ДТП с участием общественного транспорта. По данным Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, с января по июль количество таких ДТП снизилось на 30%, а количество пассажиров, получивших травмы - на 50%", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Новый стандарт перевозок позволяет контролировать работу и состояние водителей. Так, в автобусах ведется постоянное видеонаблюдение, регистраторы позволяют оперативно установить причины ДТП. "На основе записей с видеокамер по каждому происшествию проводят детальный разбор и дополнительные инструктажи с водителями", - отметили в пресс-службе.

За полгода работы по новой транспортной схеме в Твери и Калининского района перевезено более 15 млн пассажиров, более 64% из них оплачивали проезд безналичным способом, около 3 млн раз жители воспользовались льготами для поездок. Ввести такую модель перевозок планируется на территории всего региона. "Следующие точки развития - крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок. Надеюсь, что коронавирус не собьет наши планы, и мы уже в этом году начнем расширять сферу деятельности нашего областного транспортного предприятия", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Как сообщалось ранее, решение об усилении контроля над пассажирскими перевозками в Тверской области было принято после аварии в октябре 2018 года с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси, в которой погибли 13 человек. В 2019 году создано госучреждение, которое на конкурсной основе выбирает компании для обслуживания маршрутов.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о развитии транспортной системы региона. На основании этого документа в январе 2020 года были поставлены более 430 новых автобусов, стоимость финансирования их закупки со стороны корпорации составила 3 млрд рублей.