В ОП будут следить за ситуацией с возможной продажей базы данных российских избирателей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первый зампредседателя Координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил ТАСС во вторник, что информация о якобы выставленной на продажу в даркнете базе личных данных участников дистанционного электронного голосования по поправкам к конституции похожа на ложную, но в палате будут следить за этой ситуацией.

Газета "Коммерсантъ" ранее во вторник сообщила, что мошенники пытаются продать данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня. Впоследствии начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил ТАСС, что эта база данных никак не связана с онлайн-голосованием в столице и, по всей видимости, содержит некорректные данные. В департаменте информационных технологий города ТАСС также заявили, что база, о которой идет речь в статье, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.

"Пока этот слив [базы данных] больше похож на фейк, мы будем следить за ситуацией. Этим будет заниматься Общественная палата в целом и конкретно координационный совет по общественному контролю за голосованием точно", - сказал Малькевич.

По его словам, дистанционное электронное голосование набирает популярность, поэтому "у некоторых чешущееся желание обставить его провокациями и сливами". "С другой стороны, эта история говорит о том, что чем больше тут общественного и экспертного контроля, тем лучше, чтобы исключить какие бы то ни было риски компрометации данных пользователей", - отметил член ОП.

Издание Meduza ранее сообщило о якобы публикации в открытом доступе персональных данных всех онлайн-избирателей. По информации издания, 1 июля в сети был опубликован архив с обезличенными номерами и сериями паспортов якобы участников дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, закодированными в виде цифро-буквенных последовательностей. Тогда Костырко заявил, что серия и номер паспорта без наличия других данных не позволяет однозначно идентифицировать человека. По его словам, восстановить по этой базе целиком реестр избирателей невозможно.