Власти Петербурга к концу года ожидают снижения числа безработных вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Петербурге, по данным на конец июля, составило 102 тыс. человек. Об этом сообщил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Если сравнивать с прошлым годом или с началом кризисного периода, мы начинали год с 14 тыс. зарегистрированных безработных. Сейчас у нас зарегистрировано почти 102 тыс. безработных. По моим оценкам, мы к концу года выйдем на достаточно разумные цифры зарегистрированных безработных - 40-50 тыс. человек", - сказал он.

Чернейко добавил, что в период пандемии объем работы центров занятости вырос примерно в 10 раз. "Это была круглосуточная работа, включая выходные и праздники. В день на пике мы регистрировали до 4 тыс. человек", - отметил он.

Согласно последнему исследованию рынка труда в Петербурге, проведенному по заказу городских властей специалистами НИУ ВШЭ, численность трудоустроенных составляет 4,4-4,6 млн человек.