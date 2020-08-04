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Более 860 процедур ЭКО провели на Ставрополье с начала 2020 года

При этом в первом квартале 2020 года, до введения ограничительного режима из-за пандемии, было выполнено 210 процедур ЭКО
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Более 860 женщин Ставропольского края сделали экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с начала 2020 года. Об этом во вторник сообщает управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В первом квартале текущего года, до введения ограничительного режима из-за пандемии коронавируса, было выполнено 210 процедур ЭКО и 136 процедур криопереноса. И уже к началу августа их число выросло до 863, из которых 653 проведены в июне-июле", - пояснили в управлении.

В первом полугодии 2020 года благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, которые проводятся на Ставрополье в рамках региональной программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей", 192 женщины региона стали мамами - у них родилось 205 младенцев. "На территории Ставропольского края медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий оказывают пять медицинских организаций. Процент наступления беременности от процедуры ЭКО в нашем крае составляет порядка 36% и соответствует российскому показателю", - отметила замминистра здравоохранения Ставропольского края Елена Кузьмина, слова которой приводит управление.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В рамках реализации проекта, в частности, планируется провести не менее 450 тыс. процедур ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСтавропольский крайДемография
Пандемия COVID-19
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