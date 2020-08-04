Более 860 процедур ЭКО провели на Ставрополье с начала 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Более 860 женщин Ставропольского края сделали экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с начала 2020 года. Об этом во вторник сообщает управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В первом квартале текущего года, до введения ограничительного режима из-за пандемии коронавируса, было выполнено 210 процедур ЭКО и 136 процедур криопереноса. И уже к началу августа их число выросло до 863, из которых 653 проведены в июне-июле", - пояснили в управлении.

В первом полугодии 2020 года благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, которые проводятся на Ставрополье в рамках региональной программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей", 192 женщины региона стали мамами - у них родилось 205 младенцев. "На территории Ставропольского края медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий оказывают пять медицинских организаций. Процент наступления беременности от процедуры ЭКО в нашем крае составляет порядка 36% и соответствует российскому показателю", - отметила замминистра здравоохранения Ставропольского края Елена Кузьмина, слова которой приводит управление.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В рамках реализации проекта, в частности, планируется провести не менее 450 тыс. процедур ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.