Музей Нила Армстронга в США пополнится новым экспонатом

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Мемориальный аэрокосмический музей командира первой лунной экспедиции астронавта Нила Армстронга (1930-2012) в его родном городе Уапаконета (штат Огайо) в среду, в день 90-летия знаменитого земляка, получит новый экспонат - самолет, на котором Армстронг совершал полеты в 1979 году. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник куратор музейной экспозиции Логан Рекс.

"Музей отметит в среду 90-летие со дня рождения Армстронга прибытием нового экспоната - самолета Learjet 28 Longhorn", - сообщил он. Самолет вылетит из аэропорта в штате Пенсильвания и в 10:00 по местному времени (17:00 мск) пролетит над зданием мемориального музея Армстронга. Вторым пилотом на борту самолета будет бывший астронавт Грег Джонсон, совершивший ранее два полета на борту космического корабля многоразового использования Space Shuttle.

"Этот самолет - Learjet - служит напоминанием о Ниле Армсмтронге, и когда он попадет в музейную экспозицию, мы сможем более полно познакомить посетителей с его жизнью и рассказать о том чувстве восхищения, которое он испытывал к авиации", - указал в пресс-релизе, посвященном 90-летию астронавта, исполнительный директор музея Данте Сентуори. В музее хранится образец лунного грунта, скафандры, которыми пользовался Нил Армстронг, предметы, принадлежавшие астронавтам-членам экипажа корабля "Аполлон-11".

Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

В ходе последующих пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем "Аполлона-17". Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы "Аполлон" стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон-18" 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.