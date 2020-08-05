В Приморье разрешили торговлю всем магазинам без ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб в Приморском крае принял решение разрешить деятельность всех объектов торговли. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства края.

"С сегодняшнего дня сняты ограничения и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить Минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям", - цитирует пресс-служба губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Вместе с тем, по словам главы региона, для таких объектов сохраняется требование, согласно которому одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчета один человек на 4 кв. м.

27 мая в регионе была возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами с торговыми залами площадью до 400 кв. метров включительно, а 15 июля были сняты ограничения для торговых залов площадью до 800 квадратных метров. Остальные предприятия торговли оставались закрытыми.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, за сутки выявлено еще 100 инфицированных коронавирусом, выздоровели 130 человек. Общее число заразившихся составило 7 316, выписаны из больниц с начала эпидемии 5 700, умерли 87 человек.